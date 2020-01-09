Путин с крейсера наблюдал за ракетными стрельбами "Калибрами" и "Кинжалами" в ходе учений на Черном море

15:00 Источник: Интерфакс

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов".

В Черном море в четверг проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

"Учения прошли успешно", - доложил Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов по их окончании.

Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

От ЧФ в практических действиях приняли участие фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли и ракетные катера "Орехово-Зуево", "Набережные Челны", "Ивановец", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов", патрульные корабли "Дмитрий Рогачёв" и "Василий Быков", подводная лодка "Колпино", малые противолодочные корабли и морские тральщики.

От Северного флота в учениях принял участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", на борту которого был развернут походный штаб, где находились Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Евменов. В учениях также принял участие большой противолодочный корабль СФ "Вице-адмирал Кулаков".

В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр".