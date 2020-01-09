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Митингующие взломали дверь администрации президента Абхазии

15:12 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Собравшиеся на митинг из-за дела об убийстве трех человек в ноябре в Сухуме в четверг взломали дверь в здании администрации президента Абхазии, сообщил ТАСС замминистра внутренних дел республики Тенгиз Нармания.

"Около 100 человек из числа митингующих взломали первую дверь у входа в администрацию президента", - сказал он.

Как уточнил организатор митинга Ахра Авидзба, данная акция связана с тем, кто один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу о громком убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны президента страны.

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