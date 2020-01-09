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В Британии проверяют версию о кибератаке на лондонскую фондовую биржу

15:32 09.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Британские власти проверяют версию о кибератаке на лондонскую фондовую биржу. Как пишет издание «Уолл-стрит Джорнел», разведка запросила у биржи дополнительные сведения о сбое, который произошел 16-го августа. 

Тогда торги были открыты на полтора часа позже обычного, и этот сбой стал самым существенным за 8 лет. К расследованию также привлечен Минфин. Предположение, что инцидент мог быть связан с кибератакой, представители лондонской фондовой биржи отрицают.  Эхо Москвы

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