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Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в РФ

16:00 09.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Россию. Её предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.

Ожидается, что в ближайшее время Броннерт вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем и президенту России, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Новый посол Великобритании в середине 2000-х годов работала в Москве на должности советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения Броннерт была попечителем Британского Совета.  Говорит Москва

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