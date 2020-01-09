Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в РФ

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Россию. Её предшественник Лори Бристоу завершил свою миссию 3 января.

Ожидается, что в ближайшее время Броннерт вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем и президенту России, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Новый посол Великобритании в середине 2000-х годов работала в Москве на должности советника по вопросам экономики и торговли. До нынешнего назначения Броннерт была попечителем Британского Совета. Говорит Москва