0
0
58
НОВОСТИ

Норвегия ждет от США объяснений по поводу убийства Сулеймани - МИД

16:12 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия ожидает от США объяснений по поводу того, почему был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявила в четверг глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы очень ясно сказали, что не знаем оснований того, почему США предприняли такие действия. Мы и другие союзники запросили у США больше информации об этом", - приводит ее слова Норвежское телеграфное бюро. При этом само убийство норвежский МИД не осуждает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 09.01.2020
Украина указала Израилю на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики
0
42
16:00 09.01.2020
Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в РФ
0
94
15:32 09.01.2020
В Британии проверяют версию о кибератаке на лондонскую фондовую биржу
0
134
15:12 09.01.2020
Митингующие взломали дверь администрации президента Абхазии
0
171
15:00 09.01.2020
Путин с крейсера наблюдал за ракетными стрельбами "Калибрами" и "Кинжалами" в ходе учений на Черном море
0
173
14:32 09.01.2020
Украина недополучит $450 млн в год из-за запуска "Турецкого потока" - ГТС Украины
0
215
14:12 09.01.2020
Предложение США о сотрудничестве бессмысленно, пока действуют санкции - постпред Ирана
0
222
14:00 09.01.2020
Ливанские власти после допроса Карлоса Гона запретили ему выезд из страны - СМИ
0
231
13:32 09.01.2020
Правительство определилось с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге
0
254
13:20 09.01.2020
В ФНС рассказали о доходах, освобожденных от налогов в этом году
0
266

Возврат к списку