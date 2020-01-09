Норвегия ждет от США объяснений по поводу убийства Сулеймани - МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия ожидает от США объяснений по поводу того, почему был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявила в четверг глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы очень ясно сказали, что не знаем оснований того, почему США предприняли такие действия. Мы и другие союзники запросили у США больше информации об этом", - приводит ее слова Норвежское телеграфное бюро. При этом само убийство норвежский МИД не осуждает.