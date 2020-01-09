Украина указала Израилю на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики
16:32 09.01.2020 Источник: Интерфакс
Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко указал министерству иностранных дел Израиля, что посол этой страны в Киеве Джоэль Лион проводит контрпродуктивную публичную дискуссию по внутренним вопросам украинской политики.
"9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года", - говорится в сообщении посольства Украины в Израиле на странице в фейсбуке в четверг.
2 января послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выступили с совместным заявлением в связи с чествованием на Украине 1 января деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Послы заявили, что считают оскорбительным чествование на Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.
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