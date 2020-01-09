Удары Ирана по базам США были началом операции, которая будет продолжаться - генерал КСИР
17:00 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетные удары иранских ВС по американским базам в Ираке стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение по всему региону. Об этом в четверг заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
"Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции "Мученик Сулеймани", которая будет иметь продолжение во всем регионе", - приводит его слова агентство Фарс.
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