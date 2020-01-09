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Теплая зима пока не угрожает урожаю - Минсельхоз

17:12 09.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минсельхозе не видят угрозы урожаю из-за аномально тёплой зимы. Пока бесснежная погода не сказалась на состоянии озимых культур.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Однако, по его словам, ситуацию может усугубить значительное понижение температуры.

«Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур были преимущественно удовлетворительными. Низких температур, опасных для зимующих культур, не наблюдалось. Пока серьёзных опасений ситуация не вызывает. Недостаток снежных осадков в центральных регионах России на сегодняшний день не сказался на состоянии озимых культур. Уровень влагозапаса в почве в целом достаточный. Значительные минусовые температуры (минус 20) на протяжении нескольких недель в отсутствие снежного покрова могут ухудшить ситуацию».

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в беседе с «Говорит Москва» сообщил, что тёплая погода вызывает опасение у фермеров.

«Да, определённое напряжение существует. В ряде регионов у нас посевы не закрыты ещё достаточно снегом, и резкое похолодание может привести к определённым сложностям. Это основная проблема. Пока что бог миловал».

По данным Минсельхоза, сев озимых в России под урожай 2020 года был проведён на площади 18,2 млн га, это на 3,4% больше, чем в 2019 году (17,6 млн га). По данным органов управления АПК субъектов, озимые посевы в целом по стране находятся в хорошем состоянии.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что аномально тёплая зима зафиксирована практически на всей территории России. За первые пять дней нового года, в нескольких городах обновились рекорды максимальной температуры. По прогнозам синоптиков, такая тенденция сохранится — температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов страны, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки. Наибольшее отклонение от нормы специалисты прогнозируют в Сибири и на западе Якутии, там температура превысит норму на 16 градусов.

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