Парламент Абхазии должен убедить Хаджимбу уйти в отставку - лидер оппозиции
17:40 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из лидеров оппозиции Абхазии Алхас Квициния призвал депутатов парламента убедить действующего президента Рауля Хаджимбу покинуть свой пост. Об этом он сообщил в четверг журналистам.
"Я сегодня вижу один легитимный орган - парламент. Они [депутаты] должны принимать решение, должны убедить президента, что дальше нельзя. <...> Он сам должен уйти в отставку. <…> Мы выходили в парламент, разговаривали с депутатами, чтобы все было в законном русле, чтобы не допустить хаоса в республике", - сказал Квициния, отвечая на вопрос ТАСС.
Он подчеркнул, что представители оппозиции не считают Хаджимбу законным президентом, так как не признают итоги состоявшихся в сентябре 2019 года выборов главы республики.
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