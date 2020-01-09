В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке для туристов организована горячая линия
18:30 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ростуризм организовал горячую линию для туристов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"В связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг информируем, что Ростуризмом совместно с ассоциацией "Турпомощь" организована работа горячей линии для туристов по номеру телефона 84996781203", - говорится в сообщении.
Позвонить по этому номеру телефона можно с 09:00 до 21:00 мск.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 января поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.
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