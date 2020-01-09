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Пенс заявил, что Трамп соирается призвать союзников выйти из СВПД

19:30 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в предстоящие дни выступит с призывом к союзникам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Фокс ньюс" американский вице-президент Майкл Пенс.

"Президент [Трамп] в ближайшие дни собирается призвать наших союзников присоединиться к США, выйти из злополучной ядерной сделки с Ираном и потребовать от него отказаться от длительных усилий, направленных на то, чтобы сеять террористическое насилие, а также отказаться от ядерных амбиций и влиться в состав семьи народов", - сказал Пенс.


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