0
0
81
НОВОСТИ

Запрос Боливии об объявлении Моралеса в розыск рассматривается Интерполом

20:30 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) рассматривает запрос Боливии об объявлении экс-президента Эво Моралеса в международный розыск по обвинению в терроризме. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел республики Артуро Мурильо.

"Это не делается мгновенно. Он [запрос] находится на рассмотрении", - сказал он в эфире телеканала "Унитель".

Мурильо также упрекнул местные СМИ в неверной интерпретации его слов, когда он говорил, что поручил добиться объявления международного розыска Моралеса. Ранее ряд изданий проинформировал, что Интерпол уже выдал ордер на арест Моралеса, попросившего убежище в Аргентине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 09.01.2020
Пенс заявил, что Трамп соирается призвать союзников выйти из СВПД
0
184
18:38 09.01.2020
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве продлен до конца января
0
216
18:30 09.01.2020
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке для туристов организована горячая линия
0
226
17:40 09.01.2020
Парламент Абхазии должен убедить Хаджимбу уйти в отставку - лидер оппозиции
0
266
17:12 09.01.2020
Теплая зима пока не угрожает урожаю - Минсельхоз
0
292
17:00 09.01.2020
Удары Ирана по базам США были началом операции, которая будет продолжаться - генерал КСИР
0
313
16:32 09.01.2020
Украина указала Израилю на контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики
0
362
16:12 09.01.2020
Норвегия ждет от США объяснений по поводу убийства Сулеймани - МИД
0
377
16:00 09.01.2020
Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в РФ
0
331
15:32 09.01.2020
В Британии проверяют версию о кибератаке на лондонскую фондовую биржу
0
347

Возврат к списку