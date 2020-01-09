Запрос Боливии об объявлении Моралеса в розыск рассматривается Интерполом
20:30 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) рассматривает запрос Боливии об объявлении экс-президента Эво Моралеса в международный розыск по обвинению в терроризме. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел республики Артуро Мурильо.
"Это не делается мгновенно. Он [запрос] находится на рассмотрении", - сказал он в эфире телеканала "Унитель".
Мурильо также упрекнул местные СМИ в неверной интерпретации его слов, когда он говорил, что поручил добиться объявления международного розыска Моралеса. Ранее ряд изданий проинформировал, что Интерпол уже выдал ордер на арест Моралеса, попросившего убежище в Аргентине.
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