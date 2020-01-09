Билль о Brexi принят в палате общин британского парламента
21:30 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата общин британского парламента приняла в четверг в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза. В поддержку билля, включающего в себя сделку с ЕС об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против - 231 народный избранник.
Теперь законопроект перейдет на рассмотрение Палаты лордов, которая должна начать его обсуждение на следующей неделе. В случае, если в верхней палате в документ будут внесены изменения, он вернется для обсуждения и нового голосования в Палату общин. Однако по традиции члены неизбираемой Палаты лордов, хотя и дискутируют по поводу законопроектов, не идут против воли депутатов, получивших мандат от населения на всеобщих выборах.
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