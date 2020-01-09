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Высказывания Трампа о крушении украинского самолета подняли в цене акции Boeing

22:30 09.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции Boeing ("Боинг") подорожали в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США Дональда Трампа по поводу вероятных причин катастрофы украинского пассажирского самолета производства этой американской авиастроительной корпорации. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Котировки ценных бумаг Boeing по состоянию дел на 13:03 по местному времени (21:03 мск) выросли на 6,02 доллара (1,82%) и достигли 337,39 доллара. Данный показатель после авиакатастрофы в Тегеране снизился на 4,78 доллара (1,42%) до 332,60 доллара.

Президент США заявил в четверг, что, по его личному мнению, техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского Boeing 737 ("Боинг-737") в Иране. "У меня есть свои подозрения, <...> у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. <...> Кто-то мог ошибиться с другой стороны. <...> Он [самолет] летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая [неисправность]. Я лично не думаю, что это даже [нужно] рассматривать", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Журнал "Ньюсуик" и остальные ведущие американские СМИ в четверг со ссылкой на свои источники передали, что украинский лайнер мог по ошибке попасть под огонь иранских зенитных ракетных систем. В публикациях излагалась предварительная информация Пентагона и американской разведки.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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