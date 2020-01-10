Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа относительно Ирана
09:00 10.01.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую возможности Трампа вести войну с Ираном. Палата преставителей, которую контролируют демократы, одобрила резолюцию 224 голосами против 194.
Эта в целом символическая мера предусматривает одобрение конгресса на любой конфликт с этой страной, за исключением очевидного нападения со стороны Ирана.
Однако шансы на принятие резолюции сенатом, где большинство составляют республиканцы, невелики.
При этом ни США, ни Иран не говорят о планах по эскалации военного конфликта. Русская служба Би-би-си
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