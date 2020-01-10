Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа относительно Ирана

09:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую возможности Трампа вести войну с Ираном. Палата преставителей, которую контролируют демократы, одобрила резолюцию 224 голосами против 194.

Эта в целом символическая мера предусматривает одобрение конгресса на любой конфликт с этой страной, за исключением очевидного нападения со стороны Ирана.

Однако шансы на принятие резолюции сенатом, где большинство составляют республиканцы, невелики.

При этом ни США, ни Иран не говорят о планах по эскалации военного конфликта. Русская служба Би-би-си