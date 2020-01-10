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ЛНА отвергла предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии

09:20 10.01.2020 Источник: Коммерсант.ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

В официальном заявлении ЛНА говорится, что она приветствует инициативу президента «дружественного государства» Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, что «также является целью и желанием вооруженных сил». Тем не менее армия намерена продолжить борьбу с «террористическими группировками», которые при помощи «некоторых государств и правительств» захватили ливийскую столицу Триполи. Согласно заявлению, достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с ЛНА.

При этом в заявлении не упоминается участие Турции в предложении о прекращении огня.  Коммерсантъ

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