ЛНА отвергла предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии
09:20 10.01.2020 Источник: Коммерсант.ru
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
В официальном заявлении ЛНА говорится, что она приветствует инициативу президента «дружественного государства» Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, что «также является целью и желанием вооруженных сил». Тем не менее армия намерена продолжить борьбу с «террористическими группировками», которые при помощи «некоторых государств и правительств» захватили ливийскую столицу Триполи. Согласно заявлению, достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с ЛНА.
При этом в заявлении не упоминается участие Турции в предложении о прекращении огня. Коммерсантъ
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