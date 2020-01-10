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Правительство намерено штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ

09:32 10.01.2020 Источник: Известия

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре. Законопроект готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов. Законопроект поручено подготовить Минстрою.

Эксперты, однако, отмечают, что один закон ситуацию в отрасли вряд ли изменит, и правительству лучше поработать над повышением доходов россиян.  Известия

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