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Парламент Абхазии рекомендовал президенту уйти в отставку

10:00 10.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Парламент Абхазии рекомендовал нынешнему президенту уйти в отставку, чтобы стабилизировать обстановку в республике. В свою очередь Рауль Хаджимба уже заявил, что делать этого не намерен.

Как рассказал «Эху» обозреватель из Абхазии Ахра Смыр, ситуация в республике накалилась после последних президентских выборов.

Смыр также высказал уверенность в том, что никаких юридических возможностей остаться у власти у нынешнего президента Рауля Хаджимба нет.

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