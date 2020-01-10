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НОВОСТИ

Трамп заявил, что США защищают Европу от России

10:20 10.01.2020 Источник: Известия

Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России.

В ходе выступления на митинге своих сторонников в Огайо 9 января американский лидер отметил, что благодаря США НАТО получает преимущества.

«Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО. — Ред.) снижаются многие годы, последние 15–18 лет. Я пошел к ним и сказал: «Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!» — цитирует Трампа «РИА Новости».

По словам президента, европейские страны его невзлюбили из-за этого, так как Барак Обама таких требований не выдвигал.

Трамп неоднократно призывал страны — члены альянса увеличивать расходы на оборону до 2% от ВВП. Сейчас США финансирует 22% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16%.  Известия

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