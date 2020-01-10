В резолюции Польского сейма утверждается, что к началу войны привела политика Германии и СССР - СМИ
10:32 10.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны. Это следует из принятой резолюции о противодействии манипулированию историей. Как говорится в документе, Сейм осуждает «провокационные и неправдивые» заявления представителей России, обвиняющих Польшу в развязывании Второй мировой войны.
В резолюции утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа. Эхо Москвы
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