Премьер-министр Румынии заявил, что российская сторона увеличила численность вооруженных сил в Черном море
11:05 10.01.2020 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что российская сторона якобы увеличила численность военных сил в Черном море. Об этом он поговорил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, цитирует «Укринформ».
По словам Орбана, на встрече поднималась тема безопасности в регионе, которая ухудшается из-за действий России. По его данным, российская сторона якобы увеличила военное присутствие в Черном море.
Во время беседы стороны подчеркнули важность консолидации роли НАТО в регионе.
«Мы согласились продолжать работать вместе для дальнейшего укрепления и развития присутствия Альянса на восточном фланге», — рассказал Орбан.
НОВОСТИ
- 11:20 10.01.2020
- Вымершей признана крупнейшая на данный момент пресноводная рыба
- 11:00 10.01.2020
- Версия попадания ракеты в Boeing в Иране не исключена, но не подтверждена - Зеленский
- 10:32 10.01.2020
- В резолюции Польского сейма утверждается, что к началу войны привела политика Германии и СССР - СМИ
- 10:20 10.01.2020
- Трамп заявил, что США защищают Европу от России
- 10:05 10.01.2020
- Спецслужбы США не владели точными данными о планировавшихся Сулеймани атаках - Помпео
- 10:00 10.01.2020
- Парламент Абхазии рекомендовал президенту уйти в отставку
- 09:32 10.01.2020
- Правительство намерено штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ
- 09:20 10.01.2020
- ЛНА отвергла предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии
- 09:05 10.01.2020
- Boeing в Иране был сбит ракетой - Трюдо
- 09:00 10.01.2020
- Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа относительно Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать