Премьер-министр Румынии заявил, что российская сторона увеличила численность вооруженных сил в Черном море

11:05 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что российская сторона якобы увеличила численность военных сил в Черном море. Об этом он поговорил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, цитирует «Укринформ».

По словам Орбана, на встрече поднималась тема безопасности в регионе, которая ухудшается из-за действий России. По его данным, российская сторона якобы увеличила военное присутствие в Черном море.

Во время беседы стороны подчеркнули важность консолидации роли НАТО в регионе.

«Мы согласились продолжать работать вместе для дальнейшего укрепления и развития присутствия Альянса на восточном фланге», — рассказал Орбан.