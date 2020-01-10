Иран может создать ядерное оружие в ближайшие год-два - глава МИД Франции
11:32 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции не считают, что Иран уже сейчас располагает готовым ядерным оружием, однако может его создать в течение ближайшего года или двух, если не удастся убедить Тегеран вернуться к соблюдению ядерной сделки. Об этом заявил в пятницу в эфире радио Эр-те-эль глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Сейчас пока у них нет [ядерного оружия], но если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие", - рассказал он.
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