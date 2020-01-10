В Госдуме предложили продавать пиво на всех спортивных мероприятиях, кроме детских
12:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки к проекту, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований. Об этом ТАСС заявил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, автором которого являются депутаты Свищев и Игорь Лебедев.
"По итогам первого чтения, где наш законопроект был принят, мы внимательно изучили и учли все замечания, которые были озвучены в ходе заседания коллегами, и подготовили поправки ко второму чтению, - сказал Свищев. - В ходе работы над поправками мы провели ряд встреч с президентами спортивных федераций, которые всецело поддержали идею распространения данного законопроекта и на другие виды спорта. Поэтому ко второму чтению мы выносим на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех официальных спортивных мероприятиях, за исключением детско-юношеских спортивных соревнований".
"И, конечно же, один из важных вопросов данного законопроекта - это механизм использования полученных средств от продажи пива. Ко второму чтению совместно с Министерством спорта РФ мы подготовили поправки, где предлагается, что вырученные средства будут направлены исключительно на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а контролирующим органом станет Министерство спорта РФ", - заключил Свищев.
Второе и третье чтение законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.
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