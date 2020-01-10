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В Москве стартовал региональный этап Всероссийской школьной олимпиады

12:25 10.01.2020

В стартовавшем в Москве региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников будут участвовать не менее 26000 учеников старших классов, ранее хорошо выступивших на школьном и муниципальном этапах интеллектуальных состязаний, а также победители и призеры регионального этапа 2019 года. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сейчас москвичи доминируют на федеральных и интернациональных школьных олимпиадах. "Если в 2010 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики из 74 школ завоевали 278 дипломов победителей и призеров, то в 2019 году ученики из 228 школ Москвы получили 946 дипломов призеров и победителей. Это 55% от общего числа награжденных", - отметила Ракова.

Школьники будут состязаться в 24 дисциплинах. Те, кто преодолеет региональный этап, выйдут в заключительную стадию состязаний, которая состоится в марте-апреле нынешнего года.

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