Украинский самолет в Иране мог быть сбит двумя ракетами - CNN

13:00 Источник: Интерфакс

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО, сообщает CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США.

Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул. Как сообщает телеканал, предполагается, что мишень поразили две ракеты комплекса ПВО "Тор-М1".

Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает CNN. При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Все выводы США сделали, основываясь на полученной со спутников и радаров информации, а также - на электронных данных.