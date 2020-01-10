0
0
144
НОВОСТИ

Украинский самолет в Иране мог быть сбит двумя ракетами - CNN

13:00 10.01.2020 Источник: Интерфакс

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО, сообщает CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США.

Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул. Как сообщает телеканал, предполагается, что мишень поразили две ракеты комплекса ПВО "Тор-М1".

Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает CNN. При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Все выводы США сделали, основываясь на полученной со спутников и радаров информации, а также - на электронных данных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 10.01.2020
К расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране присоединятся Франция, США и Швеция
0
24
14:01 10.01.2020
Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
0
51
14:00 10.01.2020
Противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента - Совбез
0
54
13:32 10.01.2020
Сумма штрафов в отношении "Мемориала" составила 4,5 млн рублей
0
98
13:20 10.01.2020
Канцлер Австрии указал на рост непредсказуемости США на международной арене
0
120
13:05 10.01.2020
Трамп заявил, что США никогда не сделают три вещи, пока он находится на посту
0
151
12:32 10.01.2020
В РФ уменьшилась доля работодателей, обращающих внимание на внешность сотрудников и соискателей - опрос
0
164
12:25 10.01.2020
В Москве стартовал региональный этап Всероссийской школьной олимпиады
0
165
12:20 10.01.2020
Польша стремится стать страной, независимой от российского газа - замминистра госактивов
0
183
12:05 10.01.2020
Владельцы электромобилей могут получить новые льготы
0
179

Возврат к списку