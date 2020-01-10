0
0
140
НОВОСТИ

Трамп заявил, что США никогда не сделают три вещи, пока он находится на посту

13:05 10.01.2020 Источник: Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна никогда не сделает три вещи, пока он находится на посту. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что под его администрацией американцы никогда не будут оправдываться за своих врагов. Также власти никогда не будут колебаться в защите американских жизней. В-третьих, страна никогда не перестанет пытаться победить террористические организации.

Стоит отметить, что в своем сообщении президент США подчеркнул слово «never» (с англ. «никогда»).  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 10.01.2020
К расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране присоединятся Франция, США и Швеция
0
24
14:01 10.01.2020
Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
0
51
14:00 10.01.2020
Противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента - Совбез
0
54
13:32 10.01.2020
Сумма штрафов в отношении "Мемориала" составила 4,5 млн рублей
0
98
13:20 10.01.2020
Канцлер Австрии указал на рост непредсказуемости США на международной арене
0
120
13:00 10.01.2020
Украинский самолет в Иране мог быть сбит двумя ракетами - CNN
0
159
12:32 10.01.2020
В РФ уменьшилась доля работодателей, обращающих внимание на внешность сотрудников и соискателей - опрос
0
164
12:25 10.01.2020
В Москве стартовал региональный этап Всероссийской школьной олимпиады
0
165
12:20 10.01.2020
Польша стремится стать страной, независимой от российского газа - замминистра госактивов
0
183
12:05 10.01.2020
Владельцы электромобилей могут получить новые льготы
0
179

Возврат к списку