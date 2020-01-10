Трамп заявил, что США никогда не сделают три вещи, пока он находится на посту

13:05 Источник: Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна никогда не сделает три вещи, пока он находится на посту. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что под его администрацией американцы никогда не будут оправдываться за своих врагов. Также власти никогда не будут колебаться в защите американских жизней. В-третьих, страна никогда не перестанет пытаться победить террористические организации.

Стоит отметить, что в своем сообщении президент США подчеркнул слово «never» (с англ. «никогда»). Газета.Ru