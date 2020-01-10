Трамп заявил, что США никогда не сделают три вещи, пока он находится на посту
13:05 10.01.2020 Источник: Газета.Ru
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна никогда не сделает три вещи, пока он находится на посту. Об этом он написал в Twitter.
Трамп отметил, что под его администрацией американцы никогда не будут оправдываться за своих врагов. Также власти никогда не будут колебаться в защите американских жизней. В-третьих, страна никогда не перестанет пытаться победить террористические организации.
Стоит отметить, что в своем сообщении президент США подчеркнул слово «never» (с англ. «никогда»). Газета.Ru
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