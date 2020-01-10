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Канцлер Австрии указал на рост непредсказуемости США на международной арене

13:20 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стали на международной арене непредсказуемым партнером, а напряженности между Россией и Европой никуда не делись. Об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц во время послания нового кабинета министров Национальному совету Австрии (нижняя палата парламента).

"В наше время на международной арене изменяется соотношение сил. И хотя США остаются сильнейшим экономическим и военным государством в мире, они стали для нас более непредсказуемым партнером. Китай также амбициозен в экономической и военной сферах, но одновременно он опирается на совершенно другую основу ценностей и государственную систему. Россия, наш крупнейший сосед на Востоке, вновь находится на этапе, при котором напряженности между Европой и Россией в последнее время не сократились, а, скорее, увеличились", - сказал Курц.

"Мы, как Европейский союз, являемся невероятно успешным проектом, но действуем в этих условиях в международных вопросах иногда немного неохотно и не на 100% дееспособно", - подчеркнул Курц.

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