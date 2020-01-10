Сумма штрафов в отношении "Мемориала" составила 4,5 млн рублей
13:32 10.01.2020 Источник: Интерфакс
Правозащитный центр "Мемориал" и Международный "Мемориал" оштрафованы в общей сложности на 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба центра.
"Сумма штрафов, назначенных "мемориальским" организациям по ч. 2 ст.19.34 КоАП (отсутствие маркировки "иноагент" на их ресурсах), достигла 4 млн 500 рублей", - говорится в сообщении "Мемориала".
В нем отмечается, что в пятницу Международный Мемориал был оштрафован еще на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагент" в группе Вконтакте "1968. Год прав человека".
"Мемориал" будет обжаловать все вынесенные штрафы.
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