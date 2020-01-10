0
0
87
НОВОСТИ

Сумма штрафов в отношении "Мемориала" составила 4,5 млн рублей

13:32 10.01.2020 Источник: Интерфакс

Правозащитный центр "Мемориал" и Международный "Мемориал" оштрафованы в общей сложности на 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба центра.

"Сумма штрафов, назначенных "мемориальским" организациям по ч. 2 ст.19.34 КоАП (отсутствие маркировки "иноагент" на их ресурсах), достигла 4 млн 500 рублей", - говорится в сообщении "Мемориала".

В нем отмечается, что в пятницу Международный Мемориал был оштрафован еще на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагент" в группе Вконтакте "1968. Год прав человека".

"Мемориал" будет обжаловать все вынесенные штрафы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 10.01.2020
К расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране присоединятся Франция, США и Швеция
0
28
14:01 10.01.2020
Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
0
54
14:00 10.01.2020
Противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента - Совбез
0
56
13:20 10.01.2020
Канцлер Австрии указал на рост непредсказуемости США на международной арене
0
120
13:05 10.01.2020
Трамп заявил, что США никогда не сделают три вещи, пока он находится на посту
0
155
13:00 10.01.2020
Украинский самолет в Иране мог быть сбит двумя ракетами - CNN
0
160
12:32 10.01.2020
В РФ уменьшилась доля работодателей, обращающих внимание на внешность сотрудников и соискателей - опрос
0
165
12:25 10.01.2020
В Москве стартовал региональный этап Всероссийской школьной олимпиады
0
166
12:20 10.01.2020
Польша стремится стать страной, независимой от российского газа - замминистра госактивов
0
184
12:05 10.01.2020
Владельцы электромобилей могут получить новые льготы
0
181

Возврат к списку