Сумма штрафов в отношении "Мемориала" составила 4,5 млн рублей

13:32 Источник: Интерфакс

Правозащитный центр "Мемориал" и Международный "Мемориал" оштрафованы в общей сложности на 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба центра.

"Сумма штрафов, назначенных "мемориальским" организациям по ч. 2 ст.19.34 КоАП (отсутствие маркировки "иноагент" на их ресурсах), достигла 4 млн 500 рублей", - говорится в сообщении "Мемориала".

В нем отмечается, что в пятницу Международный Мемориал был оштрафован еще на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагент" в группе Вконтакте "1968. Год прав человека".

"Мемориал" будет обжаловать все вынесенные штрафы.