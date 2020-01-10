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НОВОСТИ

Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому

14:01 10.01.2020

Москвичи теперь могут оставить заявление на надомное социальное обслуживание в столичных центрах госуслуг (МФЦ) «Мои документы». До 1 января это можно было сделать только в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах.

Заявитель подаёт в МФЦ документы, затем специалисты соцзащиты изучат их, оформят нужные запросы в необходимые ведомства, затем на дом прибудет социальный инспектор, который подготовит карту функциональной диагностики, позволяющую определить, какие именно виды надомных услуг требуются человеку. На основании этого будет принято решение о признании человека нуждающимся в надомном обслуживании. Решение оформляется за 10 дней.

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