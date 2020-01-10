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Противники Хаджимбы завладели оружием в здании администрации президента - Совбез

14:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митингующие завладели оружием в здании администрации президента Абхазии, сообщил в пятницу ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

"Вскрыта комната для хранения оружия [в здании администрации президента], практически все кабинеты вскрыты... Определенное количество [оружия], которое они достали оттуда, по нашим данным, находится на руках", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оружие было и у некоторых лиц во время штурма здания в четверг, но его не применяли.

При этом Килба уточнил, что сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок в центре города, "принципиально не вооружены".

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