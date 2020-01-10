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К расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране присоединятся Франция, США и Швеция

14:12 10.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Франция, США и Швеция присоединятся к расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране. Там собираются проверить, действительно ли Боинг сбили ракетой.

Специалисты из Швеции помогут выяснить все обстоятельства катастрофы, поскольку на борту были подданные этого королевства, — сказал её премьер-министр Стефан Лёвен. Он отметил, что уже провел переговоры с лидерами Украины и Канады, и они согласились тесно сотрудничать по этому вопросу. Шведский государственный деятель добавил, что сейчас, когда приходят данные о том, что самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», необходимо оперативное и справедливое расследование. Также о своей готовности предоставить экспертов уже заявили во Франции и в США.

Вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что по данным разведки Boeing 737 «Украинских авиалиний» был сбит силами иранской противовоздушной обороны. Глава государства предположил, что это было сделано непреднамеренно.

В Тегеране, в свою очередь, эту версию отрицают, сообщает агентство РИА «Новости». Так, глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сказал, что сейчас можно с уверенностью утверждать, что никакие ракеты в самолёт не попадали.

Самолет «Украинских авиалиний» разбился в среду утром, сразу после вылета из Тегерана. На борту было 176 человек, среди них были граждане и подданные семи стран.  Эхо Москвы

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