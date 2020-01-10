Российский танкер столкнулся у входа в пролив Босфор с рыбацкой лодкой

14:32 Источник: Эхо Москвы

Российский танкер столкнулся у входа в пролив Босфор с лодкой, в которой были рыбаки. Трех человек спасли, еще троих сейчас ищут. Об этом сообщили в администрации губернатора Стамбула. По данным турецкого издания «Хабертюрк», причиной инцидента мог стать сильный туман. Эхо Москвы