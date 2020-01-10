США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране - глава МИД Украины
15:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые рассмотрят украинские эксперты. Об этом написал в пятницу в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин, - написал Пристайко. - Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами". Глава МИД Украины добавил, что ожидает разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал всех международных партнеров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.
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