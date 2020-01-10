Армия Хафтара наложила запрет на заход судов в два морских порта Ливии - ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ввела запрет на заход всех судов в два морских порта страны. Об этом сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс - Арабия" со ссылкой на заявление командования.

"Главным командованием [ЛНА] дано распоряжение Управлению портов и морского транспорта распространить на международном уровне уведомление о том, что судам запрещено заходить в порты Мисураты и Эль-Хумса", - отмечается в коммюнике. Первый город расположен в 200 км, а второй - приблизительно в 100 км восточнее Триполи. Оба находятся под контролем сил, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Какие действия будут предприняты в отношении нарушителей, армия не указывает.



В четверг вечером ЛНА отвергла инициативу, озвученную после встречи в Стамбуле в среду президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января. Официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, не упоминая турецкого лидера, заявил, что армия "приветствует инициативу Владимира Путина", однако будет "продолжать войну против террористических группировок".

