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Глава ликвидированной УПЦ КП Филарет отозвал подпись под постановлением о создании ПЦУ

15:32 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщается в пятницу на сайте пресс-центра Киевской патриархии.

"Патриарх ... Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года", - отметили в пресс-центре.

Как пояснили в епархии, Филарет пошел на такой шаг, поскольку чиновники министерства культуры отказывают УПЦ КП в регистрации, ссылаясь на решение объединительного собора, состоявшегося в декабре 2018 года.

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