Начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту начнется с 1 июля - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года.

"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]", - сказал глава государства на совещании по вопросам социально- экономического развития Крыма и Севастополя.