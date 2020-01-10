Начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту начнется с 1 июля - Путин
16:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сообщил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года.
"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]", - сказал глава государства на совещании по вопросам социально- экономического развития Крыма и Севастополя.
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