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НОВОСТИ

Начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту начнется с 1 июля - Путин

16:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года.

"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров [по Крымскому мосту]", - сказал глава государства на совещании по вопросам социально- экономического развития Крыма и Севастополя.

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