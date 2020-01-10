Медведев считает, что никотиновые смеси нужно запретить на территории всего Евразийского союза
16:32 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никотиносодержащие смеси нужно запретить в России и выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на рабочей встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином.
"Надо просто запретить это", - сказал Медведев. Он поручил обратиться от имени РФ в коллегию Евразийской экономической комиссии с тем, чтобы "просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза". "Если нужно, мы это и на совете глав правительств [ЕАЭС] рассмотрим, - сказал премьер-министр. - У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить".
В свою очередь, глава МВД сообщил, что уже подготовлен и в конце декабря направлен на согласование в Минздрав законопроект о запрете подобной продукции.
НОВОСТИ
- 17:12 10.01.2020
- Самая богатая женщина Африки стала россиянкой - СМИ
- 17:00 10.01.2020
- Швейцарский суд обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после присоединения Крыма
- 16:12 10.01.2020
- Норвежских разведчиков наказали после провала операции в РФ - Берг
- 16:00 10.01.2020
- Начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту начнется с 1 июля - Путин
- 15:32 10.01.2020
- Глава ликвидированной УПЦ КП Филарет отозвал подпись под постановлением о создании ПЦУ
- 15:12 10.01.2020
- Армия Хафтара наложила запрет на заход судов в два морских порта Ливии - ТВ
- 15:00 10.01.2020
- США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране - глава МИД Украины
- 14:32 10.01.2020
- Российский танкер столкнулся у входа в пролив Босфор с рыбацкой лодкой
- 14:12 10.01.2020
- К расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране присоединятся Франция, США и Швеция
- 14:01 10.01.2020
- Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать