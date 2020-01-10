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Медведев считает, что никотиновые смеси нужно запретить на территории всего Евразийского союза

16:32 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никотиносодержащие смеси нужно запретить в России и выступить с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на рабочей встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященной проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином.

"Надо просто запретить это", - сказал Медведев. Он поручил обратиться от имени РФ в коллегию Евразийской экономической комиссии с тем, чтобы "просто этот продукт воспретить, причем на территории всего Евразийского союза". "Если нужно, мы это и на совете глав правительств [ЕАЭС] рассмотрим, - сказал премьер-министр. - У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить".

В свою очередь, глава МВД сообщил, что уже подготовлен и в конце декабря направлен на согласование в Минздрав законопроект о запрете подобной продукции.

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