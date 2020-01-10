Швейцарский суд обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после присоединения Крыма
17:00 10.01.2020 Источник: Интерфакс
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить более $80 млн в качестве компенсации за убытки в результате присоединения Крыма к РФ, сообщает швейцарский портал SWI swissinfo.ch.
"Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков или около 82.1 млн долларов 12-ти украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму", - говорится в сообщении, опубликованном ресурсом в пятницу.
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