Убийство Сулеймани противоречит международным нормам - глава МИД Словакии
17:40 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по Ираку противоречит международным нормам. Это признал в пятницу глава МИД Словакии Мирослав Лайчак по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам.
Отвечая на прямой вопрос журналистов, было ли убийство Касема Сулеймани нарушением международных норм, Лайчак сказал: "Многие люди считают, что это так, и я склонен с ними согласиться". В то же время на вопрос, считает ли он генерала Сулеймани террористом, Лайчак ответил: "Во всяком случае, он не был невиновным".
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