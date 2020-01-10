Правительство РФ не формирует цены на нефть для Белоруссии - Козак
18:27 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.
"У нас особенность нефтяной отрасли состоит в том, что она функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются, - сказал Козак. - Это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с "Белнефтегазом".
НОВОСТИ
- 18:45 10.01.2020
- США используют Тихий океан для отработки концепции противостояния РФ и Китаю
- 17:40 10.01.2020
- Убийство Сулеймани противоречит международным нормам - глава МИД Словакии
- 17:12 10.01.2020
- Самая богатая женщина Африки стала россиянкой - СМИ
- 17:00 10.01.2020
- Швейцарский суд обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после присоединения Крыма
- 16:32 10.01.2020
- Медведев считает, что никотиновые смеси нужно запретить на территории всего Евразийского союза
- 16:12 10.01.2020
- Норвежских разведчиков наказали после провала операции в РФ - Берг
- 16:00 10.01.2020
- Начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту начнется с 1 июля - Путин
- 15:32 10.01.2020
- Глава ликвидированной УПЦ КП Филарет отозвал подпись под постановлением о создании ПЦУ
- 15:12 10.01.2020
- Армия Хафтара наложила запрет на заход судов в два морских порта Ливии - ТВ
- 15:00 10.01.2020
- США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране - глава МИД Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать