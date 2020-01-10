Правительство РФ не формирует цены на нефть для Белоруссии - Козак

18:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.

"У нас особенность нефтяной отрасли состоит в том, что она функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются, - сказал Козак. - Это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с "Белнефтегазом".