США используют Тихий океан для отработки концепции противостояния РФ и Китаю

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты используют Индо-Тихоокеанский регион в качестве площадки для проведения испытания своей новой военной концепции для противодействия таким странам, как Россия и Китай. Об этом заявил в пятницу министр армии (Сухопутных войск) ВС США Райан Маккарти, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

"В то время как мы продолжаем традиционное сотрудничество в области безопасности, мы также используем новые возможности и используем Индо-Тихоокеанский регион в качестве площадки для испытания новой концепции, известной как многосферные операции, или МСО. В случае конфликта с конкурирующей сверхдержавой Соединенные Штаты были бы не в состоянии без проблем сбрасывать бомбы на стратегически важные объекты и обеспечивать безопасность своих войск", - отметил он. По версии министра, создание МСО меняет ситуацию и приводит к появлению "ассиметричного преимущества". Он пояснил, что под сверхдержавами подразумевает Россию и Китай.