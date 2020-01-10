В НАТО верят, что украинский "Боинг" в Иране мог быть сбит ракетой

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не видит оснований не верить сообщениям СМИ о возможном поражении украинского самолета Boeing 737 ("Боинг-737") иранской ракетой. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на экстренную встречу Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского "Боинга" иранской ракетой", - заявил Столтенберг.