В НАТО верят, что украинский "Боинг" в Иране мог быть сбит ракетой
19:05 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не видит оснований не верить сообщениям СМИ о возможном поражении украинского самолета Boeing 737 ("Боинг-737") иранской ракетой. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на экстренную встречу Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского "Боинга" иранской ракетой", - заявил Столтенберг.
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