Корабль ВМФ России "весьма агрессивно" сблизился с американским эсминцем
19:25 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кадры, запечатлевшие сближение корабля ВМФ России с американским эсминцем "Фаррагут" в северной части Аравийского моря, продемонстрировала в пятницу телекомпания CNN.
Как утверждалось в репортаже, российский боевой корабль подошел с кормы к американскому кораблю на расстояние около 60 метров. "Только после того, как была установлена прямая радиосвязь между кораблями, российский корабль отвернул в сторону, - отметила CNN. - США считают, что это было весьма агрессивным действием".
По данным телекомпании, эсминец "Фаррагут" сопровождал американский атомный авианосец "Гарри Трумэн".
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