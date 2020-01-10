Корабль ВМФ России "весьма агрессивно" сблизился с американским эсминцем

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кадры, запечатлевшие сближение корабля ВМФ России с американским эсминцем "Фаррагут" в северной части Аравийского моря, продемонстрировала в пятницу телекомпания CNN.

Как утверждалось в репортаже, российский боевой корабль подошел с кормы к американскому кораблю на расстояние около 60 метров. "Только после того, как была установлена прямая радиосвязь между кораблями, российский корабль отвернул в сторону, - отметила CNN. - США считают, что это было весьма агрессивным действием".

По данным телекомпании, эсминец "Фаррагут" сопровождал американский атомный авианосец "Гарри Трумэн".