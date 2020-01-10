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НОВОСТИ

Стала известна дата прибытия нового посла США в Россию

19:45 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан приедет в Москву 16 января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе американского диппредставительства в РФ. "Посол Салливан прибудет 16 января", - сказал представитель посольства.

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