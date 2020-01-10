В Госдепе США не исключают, что украинский "Боинг" сбили ракетой

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают вероятным, что потерпевшей крушение Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит иранской ракетой. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы считаем вероятным, что этот самолет был сбит иранской ракетой. Мы собираемся подождать, пока пройдет расследование, чтобы прийти к окончательному выводу. Важно, чтобы мы добрались до сути дела", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.