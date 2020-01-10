Министры обороны России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона Марком Эспером по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны США Марка Эспера", - сказали в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, "была обсуждена ситуация в Ближневосточном регионе".