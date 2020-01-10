Министры обороны России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону
20:30 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Пентагона Марком Эспером по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны США Марка Эспера", - сказали в российском военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, "была обсуждена ситуация в Ближневосточном регионе".
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