Украинские эксперты получили доступ к самописцам разбившегося в Иране "Боинга"

20:45 Источник: Интерфакс

Прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и к месту падения, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко.

По его словам, Киев не отбрасывает ни одну из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране.