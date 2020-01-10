Украинские эксперты получили доступ к самописцам разбившегося в Иране "Боинга"
20:45 10.01.2020 Источник: Интерфакс
Прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и к месту падения, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко.
По его словам, Киев не отбрасывает ни одну из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране.
НОВОСТИ
- 21:20 10.01.2020
- Экипаж эсминца ВМС США действовал в Аравийском море непрофессионально - МО РФ
- 19:25 10.01.2020
- Корабль ВМФ России "весьма агрессивно" сблизился с американским эсминцем
- 18:45 10.01.2020
- США используют Тихий океан для отработки концепции противостояния РФ и Китаю
- 11:32 10.01.2020
- Иран может создать ядерное оружие в ближайшие год-два - глава МИД Франции
- 11:05 10.01.2020
- Премьер-министр Румынии заявил, что российская сторона увеличила численность вооруженных сил в Черном море
- 15:00 09.01.2020
- Путин с крейсера наблюдал за ракетными стрельбами "Калибрами" и "Кинжалами" в ходе учений на Черном море
- 12:05 09.01.2020
- Общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году
- 07:30 09.01.2020
- Глава КНШ генерал Милли считает, что иранцы хотели убить американских военных
- 07:10 09.01.2020
- Если не будет агрессии со стороны США, Иран больше не предпримет военных действий - постпред при ООН
- 21:00 08.01.2020
- Трамп желает большей вовлеченности НАТО в ближневосточный процесс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать