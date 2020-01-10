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Помпео об убийстве Сулеймани: У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе

21:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани принимал личное участие в планировании новых вылазок против посольств, военных баз и других объектов США на Ближнем Востоке. Уверенность в этом выразил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Было совершенно ясно, что Сулеймани лично планирует целый ряд широкомасштабных атак против американских интересов, и эти атаки были неизбежными. <...> У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе. Эти угрозы включали нападения на <...> американские объекты, в том числе американские посольства, военные базы - американские объекты по всему региону", - сказал госсекретарь.

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