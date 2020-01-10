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Экипаж эсминца ВМС США действовал в Аравийском море непрофессионально - МО РФ

21:20 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эсминец США пересек курс российского корабля в Аравийском море, американский экипаж действовал непрофессионально. Об этом заявили в пятницу в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что конвенцией о международных правилах предупреждении столкновении судов в море 1972 года определено, что если суда идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должно то судно, которое имеет помеху справа.

"Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося впереди российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - сказали в Минобороны. По данным российского ведомства, непрофессиональные действия экипажа эсминца США "являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания".

"Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место "опасном" сближении российского корабля с эсминцем "Фаррагут" в Аравийском море не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

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