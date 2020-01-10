Украина хочет привлечь Канаду и Францию к расследованию авиакатастрофы в Иране

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина хочет создать международную коалицию для расследования падения самолета в Иране и привлечь к сотрудничеству Францию, Канаду и другие страны. Об этом в пятницу на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы сейчас хотим установить истину, для этого мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием", - сказал он, отметив, что в ближайшее время проведет соответствующие переговоры с коллегами из заинтересованных стран.

Пристайко добавил, что украинская сторона планирует связаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу привлечения Франции к расследованию. "Самолет "Боинг", то есть расследование его должна проводить компания "Боинг". Двигатели французские, мы хотим, чтобы французы нам помогли. Мы планируем разговор с Макроном, прямо сейчас происходит эта работа. Канада, которая требует привлечения, учитывая их знания, опыт и то, что они потеряли много граждан - это тоже ествественный выбор", - отметил глава МИД Украины.