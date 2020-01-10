Украина хочет привлечь Канаду и Францию к расследованию авиакатастрофы в Иране
21:40 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина хочет создать международную коалицию для расследования падения самолета в Иране и привлечь к сотрудничеству Францию, Канаду и другие страны. Об этом в пятницу на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Мы сейчас хотим установить истину, для этого мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием", - сказал он, отметив, что в ближайшее время проведет соответствующие переговоры с коллегами из заинтересованных стран.
Пристайко добавил, что украинская сторона планирует связаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу привлечения Франции к расследованию. "Самолет "Боинг", то есть расследование его должна проводить компания "Боинг". Двигатели французские, мы хотим, чтобы французы нам помогли. Мы планируем разговор с Макроном, прямо сейчас происходит эта работа. Канада, которая требует привлечения, учитывая их знания, опыт и то, что они потеряли много граждан - это тоже ествественный выбор", - отметил глава МИД Украины.
НОВОСТИ
- 21:20 10.01.2020
- Экипаж эсминца ВМС США действовал в Аравийском море непрофессионально - МО РФ
- 19:25 10.01.2020
- Корабль ВМФ России "весьма агрессивно" сблизился с американским эсминцем
- 18:45 10.01.2020
- США используют Тихий океан для отработки концепции противостояния РФ и Китаю
- 11:32 10.01.2020
- Иран может создать ядерное оружие в ближайшие год-два - глава МИД Франции
- 11:05 10.01.2020
- Премьер-министр Румынии заявил, что российская сторона увеличила численность вооруженных сил в Черном море
- 15:00 09.01.2020
- Путин с крейсера наблюдал за ракетными стрельбами "Калибрами" и "Кинжалами" в ходе учений на Черном море
- 12:05 09.01.2020
- Общемировые оборонные расходы превысили $1,8 трлн в 2019 году
- 07:30 09.01.2020
- Глава КНШ генерал Милли считает, что иранцы хотели убить американских военных
- 07:10 09.01.2020
- Если не будет агрессии со стороны США, Иран больше не предпримет военных действий - постпред при ООН
- 21:00 08.01.2020
- Трамп желает большей вовлеченности НАТО в ближневосточный процесс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать